Бикини исполнилось 80 лет. Фотогалерея

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80 лет назад, 5 июля 1946 года, французский конструктор автомобилей и модельер Луи Реар представил в Париже революционную модель женской пляжной одежды – раздельный купальник. Костюм, оставляющий открытым почти всю поверхность тела, произвел эффект разорвавшейся атомной бомбы, недаром он получил название "бикини" – в честь атолла, где четырьмя днями ранее прошли американские ядерные испытания.

В мире, где всего несколькими десятилетиями ранее неприличной считалась открытая женская лодыжка, купальник вызвал шок. На бикини ополчились как консерваторы, увидевшие в нем проявление либеральной вседозволенности, так и коммунисты, для которых он стал свидетельством капиталистического разврата. Но для молодежи он стал проявлением послевоенной свободы – как, кстати, и мотороллер Vespa, 80-летие которого отмечалось несколько дней назад.

И, как и с Vespa, важную роль в популярности бикини сыграл кинематограф – фабрика грез. Брижитт Бардо появилась в нем на Каннском фестивале в 1952 году. В США сенсацией стало появлением в нем Ракель Уэлч в фильме "Миллион лет до нашей эры". Практически сразу началась дискуссия об эксплуатации женского тела – например, действительно было нужно наряжать в бикини Керри Фишер в "Звездных войнах". Нельзя не вспомнить и купальник, надетый Сашей Бароном-Коэном в фильме "Борат".

Через 80 лет после первого появления раздельного купальника полемика о том, что является "приличным", разгорается вновь. Люди, видящие себя ревнителями "традиционных ценностей", все громче заявляют о том, как, по их мнению, должна одеваться женщина – и как она должна себя вести. Но в по-настоящему свободном мире бикини и "буркини", закрывающие все тело, вполне могут сосуществовать – если и то, и другое является выбором женщины, конечно.