Биеннале в Венеции 2026: тело-колокол и другие перформансы. Фоторепортаж

В Венеции 6 мая, в первый день предпоказа 61-й биеннале современного искусства, главными событиями стали акция Pussy Riot и FEMEN у российского павильона и перформансы в национальных павильонах.

В австрийском павильоне, превращенном художницей и хореографом Флорентиной Хольцингер в проект Seaworld Venice, перформерка звонила в колокол собственным телом, а другая участница часами находилась внутри заполненного водой прозрачного бокса.

61-я Венецианская биеннале, куратором которой стала Койо Куо, официально откроется для публики 9 мая и продлится до 22 ноября. Дни предпоказа проходят 6–8 мая.