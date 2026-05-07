Биеннале в Венеции 2026: тело-колокол и другие перформансы. Фоторепортаж
время публикации: 07 мая 2026 г., 13:39 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 13:39
Фото: AP Photo/Luca Bruno
В Венеции 6 мая, в первый день предпоказа 61-й биеннале современного искусства, главными событиями стали акция Pussy Riot и FEMEN у российского павильона и перформансы в национальных павильонах.
В австрийском павильоне, превращенном художницей и хореографом Флорентиной Хольцингер в проект Seaworld Venice, перформерка звонила в колокол собственным телом, а другая участница часами находилась внутри заполненного водой прозрачного бокса.
61-я Венецианская биеннале, куратором которой стала Койо Куо, официально откроется для публики 9 мая и продлится до 22 ноября. Дни предпоказа проходят 6–8 мая.
