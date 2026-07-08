Миллионы шиитов простились с Али Хаменеи в Наджафе. Фоторепортаж
время публикации: 08 июля 2026 г., 15:35 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 15:36
Фото: Associated Press
В Наджафе, одном из главных шиитских центров Ирака, прошли массовые траурные церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. По данным администрации провинции Наджаф, в церемониях прощания приняли участие около 2,5 млн человек.
В траурных мероприятиях участвовали представители шиитского духовенства, проиранских политических и вооруженных структур, а также многочисленные паломники.
Церемонии проходили на фоне резкого обострения ситуации в регионе – после ударов США по целям в Иране и ударов иранского "Корпуса стражей исламской революции" по американским и иным объектам в Бахрейне и Кувейте.