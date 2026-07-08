Средний уровень тестостерона у мужчин снизился вдвое за 50 лет. Израильское исследование

Средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился примерно вдвое, выяснили ученые Еврейского университета в Иерусалиме. Исследователи предупреждают, что эта тенденция может иметь серьезные последствия для здоровья мужчин и рождаемости.

Авторы исследования проанализировали данные почти 11 тысяч мужчин, собранные в период с 1970-х годов. Результаты показали, что у современных мужчин уровень тестостерона значительно ниже, чем у представителей предыдущих поколений того же возраста. Ученые отмечают, что снижение нельзя объяснить только старением населения. Среди возможных причин они называют рост числа случаев ожирения и хронических заболеваний, малоподвижный образ жизни, воздействие загрязняющих веществ и химикатов, а также другие изменения окружающей среды и образа жизни.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты вызывают особую обеспокоенность на фоне снижения мужской фертильности во многих странах мира. Предыдущие научные работы также указывали на значительное сокращение количества сперматозоидов у мужчин за последние десятилетия. При этом ученые пока не могут точно определить, какие факторы в наибольшей степени влияют на снижение уровня тестостерона. По их мнению, для выяснения причин этой тенденции необходимы дальнейшие исследования.

Авторы работы считают, что проблема требует большего внимания со стороны ученых и системы здравоохранения, поскольку продолжающееся снижение уровня тестостерона может повлиять не только на репродуктивное здоровье мужчин, но и на здоровье будущих поколений.