Юниорский чемпионат Европы. Велотрек. Израильтянин завоевал серебряную медаль
время публикации: 08 июля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 15:29
В Коттбусе, Германия, начался молодежный и юниорский чемпионат Европы по велотреку (спортсмены до 23 лет).
Израильтянин Идо Даган завоевал серебряную медаль в скретче юниорского чемпионата.
Победителем стал швейцарец Янн Зальм.
Бронзовую медаль завоевал немец Рауль Эш.
В командном мужском спринте победила сборная Германии.
В скретче женского юниорского чемпионата израильтянка Авив Дунски щаняла четвертое место.
В гонке на выбывание молодежного чемпионата израильтянин Саар Идан занял 11-е место.
Ссылки по теме