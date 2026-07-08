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Юниорский чемпионат Европы. Велотрек. Израильтянин завоевал серебряную медаль

Велоспорт
Спорт/важное
время публикации: 08 июля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 15:29
Юниорский чемпионат Европы. Велотрек. Израильтянин завоевал серебряную медаль
AP Photo/Pavel Golovkin

В Коттбусе, Германия, начался молодежный и юниорский чемпионат Европы по велотреку (спортсмены до 23 лет).

Израильтянин Идо Даган завоевал серебряную медаль в скретче юниорского чемпионата.

Победителем стал швейцарец Янн Зальм.

Бронзовую медаль завоевал немец Рауль Эш.

В командном мужском спринте победила сборная Германии.

В скретче женского юниорского чемпионата израильтянка Авив Дунски щаняла четвертое место.

В гонке на выбывание молодежного чемпионата израильтянин Саар Идан занял 11-е место.

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