Юниорский чемпионат Европы. Велотрек. Израильтянин завоевал серебряную медаль

В Коттбусе, Германия, начался молодежный и юниорский чемпионат Европы по велотреку (спортсмены до 23 лет).

Израильтянин Идо Даган завоевал серебряную медаль в скретче юниорского чемпионата.

Победителем стал швейцарец Янн Зальм.

Бронзовую медаль завоевал немец Рауль Эш.

В командном мужском спринте победила сборная Германии.

В скретче женского юниорского чемпионата израильтянка Авив Дунски щаняла четвертое место.

В гонке на выбывание молодежного чемпионата израильтянин Саар Идан занял 11-е место.