Иерусалим вошел в десятку лучших городов мира в рейтинге World's Best Awards 2026

Иерусалим занял седьмое место в списке лучших городов мира по версии престижного туристического рейтинга World's Best Awards 2026 американского журнала Travel + Leisure. Рейтинг основан на голосовании читателей издания.

По данным Travel + Leisure, в опросе участвовали более 207 тысяч читателей, которые подали свыше 661 тысячи голосов за более чем 10088 отелей, городов, круизных компаний, авиаперевозчиков и других туристических объектов. Города оценивались по таким критериям, как достопримечательности, культура, кухня, дружелюбие к туристам, шопинг и соотношение цены и качества.

Иерусалим занял седьмое место в мировом рейтинге, опередив Токио, Флоренцию, Прагу, Сеул, Кейптаун и многие другие города, популярные среди туристов. Кроме того, столица Израиля была признана лучшим городом региона Африки и Ближнего Востока.

Первое место в мировом рейтинге занял Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике. За ним следуют Киото в Японии, Чиангмай в Таиланде, Хойан во Вьетнаме и Оахака в Мексике.

Достижение Иерусалима отмечается на фоне продолжающегося восстановления въездного туризма в Израиль после резкого спада, вызванного войной.

По данным министерства туризма Израиля, в 2025 году Израиль посетили около 1,3 миллиона туристов – больше, чем в 2024 году, но значительно меньше, чем в довоенные годы. Для сравнения, в 2019 году (до пандемии коронавируса и до войны) Израиль посетили более 4,5 млн туристов. В 2025-м основными странами, из которых в Израиль прибывали туристы, стали США (400 тыс. человек), Франция (159 тыс.) и Великобритания (95 тыс.) – на них пришлось около 55% въездного турпотока. Средние расходы самостоятельных (не групповых) туристов выросли до 1622 долларов (без учета авиабилетов).