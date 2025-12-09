Грибной сезон в Израиле: декабрь 2025. Фотогалерея

Фото: читателей Newsru.co.il

В Израиле начался грибной сезон. Грибы собирают в лесистых районах севера и центра страны после дождей, прошедших в конце ноября и начале декабря.

Мы обращаемся к нашим читателям с предложением присылать фотографии грибной охоты в Израиле в нынешнем сезоне (снимки, сделанные в другие сезоны и в других странах, присылать не нужно).

- Прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле

Электронный адрес редакции: [email protected]

Лучшие снимки "возглавят рейтинг" фотогалереи, созданной на основе снимков, присланных читателями. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким фотографиям.

Грибы Израиля

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее несколько видов маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis), масленок Беллини (Suillus bellinii). Вероятно, встречается также масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить дубовики, моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, дождевики и другие виды.

Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

Подробнее можно почитать на специализированном сайте "Грибы в Израиле" или в Facebook-группах "Грибы в Израиле" и "Грибы в Израиле – Спроси специалиста".