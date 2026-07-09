Американскому актеру Тому Хэнксу – 70. Фотогалерея

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9 июля знаменитому американскому актеру Тому Хэнксу исполнилось 70 лет. Один из самых узнаваемых артистов Голливуда родился в 1956 году в Конкорде, штат Калифорния. Его детство прошло в постоянных переездах после развода родителей, а интерес к театру появился еще в колледже. В кино Хэнкс начинал с комедийных ролей, но со временем стал актером редкого диапазона – способным одинаково убедительно играть в романтических комедиях, военных драмах, биографических фильмах и семейном кино.

Первую большую популярность ему принесли фильмы "Всплеск", "Большой", "Неспящие в Сиэтле" и "Вам письмо". В 1990-е Хэнкс окончательно стал одной из главных звезд американского кино: он получил два "Оскара" подряд – за роли в фильмах "Филадельфия" и "Форрест Гамп". Позднее были "Аполлон-13", "Спасти рядового Райана", "Зеленая миля", "Изгой", "Поймай меня, если сможешь", "Проклятый путь", "Терминал", "Код да Винчи", "Капитан Филлипс", "Шпионский мост" и многие другие картины. Отдельное место в его карьере занимает голос Вуди в мультфильмах "История игрушек".

Для нескольких поколений зрителей Хэнкс стал не только драматическим актером, но и частью семейного кинематографа. Он также активно работал как продюсер, в том числе над историческими проектами о Второй мировой войне – "Братья по оружию", "Тихий океан", "Властелины воздуха".

В личной жизни Хэнкс много лет связан с актрисой Ритой Уилсон. Они поженились в 1988 году и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. У актера четверо детей: Колин и Элизабет от первого брака с Самантой Льюис, а также Чет и Трумэн от брака с Ритой Уилсон. Колин тоже стал актером, а Трумэн снимался вместе с отцом в фильме "Мой ужасный сосед".

За десятилетия карьеры Том Хэнкс превратился в символ "человеческого лица" Голливуда – актера, которому удается играть обычных людей в необычных обстоятельствах. Его герои часто не сверхсильны и не безупречны, но именно поэтому зрители им верят: они ошибаются, боятся, терпят потери, но сохраняют достоинство.