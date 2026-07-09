Государство выплатит авиакомпаниям компенсации за войну только при отказе от выплаты дивидендов

Министерства финансов и транспорта согласовали проект механизма по выплате компенсаций израильским авиакомпаниям в связи с ущербом, понесенным ими во время операции "Рычание льва".

Согласно предложению, которое будет вынесено на утверждение правительства, государство возместит авиакомпаниям до 67% фактических расходов при соблюдении двух условий.

Первый транш компенсации будет обусловлен обязательством авиакомпании не выплачивать акционерам дивиденды в течение года с момента получения.

Второй транш будет обусловлен обязательством контролирующих акционеров вложить в компанию равнозначную сумму из своего кармана.

Авиакомпании смогут выбрать - ограничиться первым этапом или внести собственный капитал, чтобы получить максимальную компенсацию.

После утверждения решения правительством авиакомпании смогут уведомить Управление гражданской авиации о присоединении к схеме до конца ноября 2026 года.