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Экономика

Государство выплатит авиакомпаниям компенсации за войну только при отказе от выплаты дивидендов

Авиация
Компенсации и выплаты
Война с Ираном
время публикации: 09 июля 2026 г., 07:39 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 07:41
Государство выплатит авиакомпаниям компенсации за войну только при отказе от выплаты дивидендов
Moshe Shai/FLASH90

Министерства финансов и транспорта согласовали проект механизма по выплате компенсаций израильским авиакомпаниям в связи с ущербом, понесенным ими во время операции "Рычание льва".

Согласно предложению, которое будет вынесено на утверждение правительства, государство возместит авиакомпаниям до 67% фактических расходов при соблюдении двух условий.

Первый транш компенсации будет обусловлен обязательством авиакомпании не выплачивать акционерам дивиденды в течение года с момента получения.

Второй транш будет обусловлен обязательством контролирующих акционеров вложить в компанию равнозначную сумму из своего кармана.

Авиакомпании смогут выбрать - ограничиться первым этапом или внести собственный капитал, чтобы получить максимальную компенсацию.

После утверждения решения правительством авиакомпании смогут уведомить Управление гражданской авиации о присоединении к схеме до конца ноября 2026 года.

Экономика
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Израиль выплатит компенсации авиакомпаниям за "Рычание льва"