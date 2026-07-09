ЦАХАЛ вновь откроет для туристов участок 10-го шоссе вдоль египетской границы

В соответствии с оперативной оценкой обстановки, с четверга 9 июля и до 29 августа 2026 года участок 10-го шоссе в зоне ответственности территориальной бригады "Паран" будет открыт для движения по четвергам, пятницам и субботам с 08:30 до 16:00 на отрезке между смотровой площадкой Бар-Лев и блокпостом 10/12.

При этом в два следующих четверга 16 и 23 июля дорога открываться не будет, и проезд будет разрешен только в пятницу и субботу.

ЦАХАЛ продолжает проводить учения на полигонах на юге и севере страны в выходные дни. В связи с этим полигоны на юге Израиля останутся закрытыми для посещения.

Армия просит граждан не заходить в закрытые районы, чтобы не мешать выполнению задач силами безопасности.

Для въезда на открытый участок шоссе необходимо предъявить удостоверение личности и зарегистрироваться на въезде. Предварительное согласование не требуется.