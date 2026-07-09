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Спорт

Зверев и Фери вышли в полуфинал Уимблдона

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 09 июля 2026 г., 07:41 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 07:41
Зверев и Фери вышли в полуфинал Уимблдона
AP Photo/Maja Smiejkowska

Александр Зверев (Германия) вышел в полуфинал Уимблдона, уверенно победив американца Фрица Тейлора 6:4, 6:4, 6:2.

В полуфинале он встретится с британцем Артуром Фери.

Британский теннисист, занимающий 114-е место в рейтинге АТР, сенсационно одолел итальянца Флавио Коболли (десятая ракетка мира) 6:4, 7:6, 6:0.

В первом полуфинале сыграют Янник Синнер и Новак Джокович.

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