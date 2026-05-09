ЦАХАЛ расследует инцидент с эксгумацией тела палестинца у поселения Са-Нур

Палестинцы из деревни Аль-Асаса, по согласованию с силами безопасности, провели похороны мужчины на кладбище Бейт-Алин возле поселения Са-Нур в Самарии.

Однако позже на место захоронения прибыла группа израильтян, которые начали выкапывать тело, утверждая, что могила находится слишком близко к поселению, об инциденте пишут несколько СМИ, в том числе Ynet.

На месте вспыхнули столкновения, после чего туда прибыли силы ЦАХАЛа. Следуя требованиям военнослужащих, палестинцы извлекли тело из могилы и перенести его.

В ЦАХАЛе заявили: "Вчера на палестинском кладбище возле поселения Са-Нур на территории бригады "Шомрон" состоялись похороны, заранее согласованные с силами безопасности. Вскоре после этого подразделения ЦАХАЛа прибыли на кладбище, получив сообщения о столкновении между израильскими гражданами, копавшими землю на месте захоронения, и палестинцами. По прибытии военные конфисковали у израильтян инструменты и остались на месте, чтобы предотвратить дальнейшие столкновения. Позже семья перенесла тело для альтернативного захоронения в соседнюю деревню.

ЦАХАЛ осуждает любые действия, наносящие ущерб общественному порядку, верховенству закона, а также достоинству человека и умершего. Вопрос о координации похорон и обстоятельствах инцидента будет расследован, по итогам будут сделаны выводы".