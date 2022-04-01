Операция "Волнорез". Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 1 апреля

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены обострившейся в канун Рамадана обстановки в сфере безопасности в стране. ЦАХАЛ начал операцию "Волнорез" по обеспечению безопасности без излишней эскалации ситуации.

"Исраэль а-Йом": Остановить волну террора и не поджечь Газу, Иудею и Самарию



"Едиот Ахронот": Прощай, герой



"> "Маарив": Побег из тюрьмы "Гильбоа": следственная комиссия предупредила главу ШАБАС о персональных выводах



"Гаарец": Слепое пятно



"Исраэль а-Йом": Остановить волну террора и не поджечь Газу, Иудею и Самарию

В канун месяца Рамадан перед израильскими силами безопасности поставлена непростая задача. Тысячи полицейских и бойцов МАГАВа стянуты в Иерусалим. ЦАХАЛ перевел дополнительные силы в Иудею и Самарию. При этом любая случайность, любая демонстрация может привести к дополнительной эскалации ситуации. Подробности в материале Ицика Сабана, Эфрат Поршер, Ариэля Каханы и Лилах Шоваль.











"Едиот Ахронот": Прощай, герой

Больше тысячи человек, включая ультраортодоксальных евреев из разных частей страны, пришли отдать последние почести арабу-христианину Амиру Хури, полицейскому, который ценой своей жизни остановил террориста в Бней-Браке. Подробности в материале Исраэля Мошковица. "Маарив": Побег из тюрьмы "Гильбоа": следственная комиссия предупредила главу ШАБАС о персональных выводах

Комиссия по расследованию обстоятельств побега шести заключенных из тюрьмы "Гильбоа" направила предупредительные письма главе Службы охраны тюрем генерал-лейтенанту Кэти Пери, а также трем высокопоставленным офицерам службы.

Слепое пятно





Серия терактов, осуществленных обладателями израильского гражданства, требует от израильских служб безопасности изменения подхода. Общая служба безопасности ускоренными темпами старается вернуть в зону пристального внимания тех израильтян, которых привлекает идеология "Исламского государства". Подробности в материале Амоса Харэля.