Что делали в Израиле самолеты ВВС ОАЭ. Обзор арабских стран

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает, что за последние две недели в Израиле приземлились восемь тяжелых транспортных самолетов ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно израильским СМИ, они доставили в ОАЭ израильские вооружения. На долю арабских стран приходится 7% оборонного экспорта Израиля.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что службы безопасности Ирака перехватили груз в 6,2 миллиона таблеток наркотического вещества каптагон. Наркотики были обнаружены на складе в Багдаде. Семь человек арестованы, четверо из них иностранцы. Откуда прибыли таблетки не сообщается, однако известно, что крупнейший их производитель в регионе – Сирия.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" пишет, что административный суд Берлина оставил в силе запрет на проведение в германской столице пропалестинского митинга. Основанием для этого стали антисемитские инциденты, которые якобы имели место на предыдущей антиизраильской манифестации. Согласно публикации, организаторы заявляют, что не потерпят проявлений антисемитизма.

Агентство SANA публикует приветствие сирийской федерации ко Дню международной солидарности трудящихся. В нем отмечается, что именно рабочий класс сыграл ключевую роль в борьбе с террором, пытавшимся уничтожить Сирию. Рабочие также ведут борьбу с несправедливыми санкциями. Они стремятся обеспечить своей родине и своим детям лучшее существование.