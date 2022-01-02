Рост заболеваемости и ракеты ХАМАСа. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 2 января
Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены пятой волне коронавируса, вызванной стремительным распространением штамма "Омикрон" и ракетам ХАМАСа.
"Исраэль а-Йом": Задержан подозреваемый в подвозке террориста на перекресток Гитай Ависар
"Едиот Ахронот": Быстрое распространение "омикрона"
"Маарив": Ракеты в стороны Тель-Авива были запущены из Газы с позиций ХАМАСа
"Гаарец": Больше точных наук, меньше гуманитарных предметов: показатели по аттестатам зрелости отражают рынок труда
"Исраэль а-Йом": Задержан подозреваемый в подвозке террориста на перекресток Гитай Ависар
После нескольких часов розысков пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о задержании водителя, подозреваемого в том, что он доставил террориста на перекресток Гитай Ависар, где утром в пятницу, 31 декабря, был предотвращен теракт. Задержанный передан для допроса службам безопасности.
"Едиот Ахронот": Быстрое распространение "омикрона"
Несмотря на резкий рост заболеваемости в стране число тяжелобольных не увеличивается в том же темпе, однако исследователи все равно предупреждают, что в январе больницы уже будут переполнены.
"Маарив": "Битуах Леуми": Ракеты в стороны Тель-Авива были запущены из Газы с позиций ХАМАСа
Утром 1 января две ракеты в сторону Тель-Авива были запущены из сектора Газы из установок, расположенных на позициях боевиков террористической организации ХАМАС. В публикации также приводится реакция ЦАХАЛа на заявления ХАМАСа об "ошибочном" запуске ракет: израильское командование эту версию не принимает.
"Гаарец": Больше точных наук, меньше гуманитарных предметов: показатели по аттестатам зрелости отражают рынок труда
Из данных об участников экзаменов на аттестат зрелости, опубликованных по требованию "Гаарец", видно, что израильские школьники предпочитают изучать прикладные предметы и отказываются заниматься гуманитарными науками. Как пишут журналисты, это вполне отражает положение на рынке труда.
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