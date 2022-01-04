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NEWSru.co.il :: Пресса4 января 2022 г., 08:56

Остановлены тренировочные полеты израильских ВВС. Обзор арабских СМИ

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Остановлены тренировочные полеты израильских ВВС. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что канадский суд присудил компенсацию в размере 84 миллиона долларов родственникам погибших на сбитом иранскими ПВО украинском лайнере. Эти средства должны поступить от реализации арестованного на Западе иранского имущества. Иран отказывается сотрудничать с международным расследованием перехвата лайнера.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о крушении израильского военного вертолета , упавшего в Средиземное море недалеко от Хайфы. На месте были развернуты масштабные поисково-спасательные работы, одного из членов экипажа нашли живым, двое погибли. Причина аварии на данный момент неизвестна. Командующий ВВС остановил все тренировочные полеты.

Телеканал "Аль-Арабия" отмечает нарастающее недовольство "Хизбаллой" в руководстве Ливана. Премьер-министр Наджиб Микати опубликовал в социальных сетях несколько постов, в которой обвинил "сторонников секторального раскола" в параличе ливанского правительства. Кабинет не собирался несколько месяцев из-за требования "Хизбаллы" заменить судью, расследующего взрыв в порту Бейрута.


Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает о телефонном разговоре главы политбюро этой группировки Исмаила Ханийи и генерального секретаря "Исламского джихада" Зияда аль-Нахалы. Главной темой беседы лидеров исламистских группировок стало критическое состояние здоровья голодающего заключенного Хишама Абу Хаваша.

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