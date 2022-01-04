Крушение вертолета и возобновление туризма. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 4 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены крушению вертолета под Хайфой и снятию запрета на въезд в Израиль иностранных туристов.

"Исраэль а-Йом": Израиль открывается для привитых туристов, отменен карантин для прилетающих





"Едиот Ахронот": Зандберг подписала указ, временно запрещающий охоту





"Маарив": Услуги суррогатного материнства станут доступными для однополых пар и одиночек





"Гаарец": Около Хайфы разбился вертолет "Аталеф", двое пилотов погибли





"Исраэль а-Йом": Израиль открывается для привитых туристов, отменен карантин для прилетающих

Согласно распоряжению министерства здравоохранения Израиля, начиная с 4 января, привитые или переболевшие коронавирусом израильтяне, прилетающие в страну из всех стран, кроме "красных", должны будут находиться в карантине только первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста, сделанного по прилету в аэропорту имени Бен-Гуриона. 9 января Израиль открывается для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов, прилетающих из всех стран, кроме "красных". Турист должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста.











"Едиот Ахронот": Зандберг подписала указ, временно запрещающий охоту

Министр экологии Тамар Зандберг (МЕРЕЦ) подписала указ, запрещающий в стране охоту до конца охотничьего сезона, который заканчивается 31 января. Запрет издан в связи со вспышкой в Израиле птичьего гриппа и опасениями, что эта болезнь может передаться людям.







"Маарив": Услуги суррогатного материнства станут доступными для однополых пар и одиночек

Во вторник, 4 декабря, министерство здравоохранения опубликует новую формулировку закона о суррогатном материнстве, позволяющую однополым парам и мужчинам-одиночкам заводить в Израиле детей с помощью суррогатного материнства. Министр здравоохранения Ницан Горовиц и генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш встретятся с представителями ЛГБТ-сообщества, чтобы представить им новую формулировку закона.





"Гаарец": Около Хайфы разбился вертолет "Аталеф", двое пилотов погибли







В Средиземное море около побережья Хайфы упал вертолет "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), совершавший тренировочный полет. На борту вертолета находились три члена экипажа: офицер морского патруля и два пилота (оба офицеры, в звании подполковника и майора). Удалось спасти офицера морского патруля, он доставлен больницу. Однако оба пилота погибли.