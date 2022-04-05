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NEWSru.co.il :: Пресса5 апреля 2022 г., 09:27

Массовая высылка российских дипломатов. Обзор арабских СМИ

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Массовая высылка российских дипломатов. Обзор арабских СМИ

Лондонская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что 5 апреля состоится заседание для обсуждения злодеяний, совершенных в украинском городе Буча. На нем по телемосту выступит и президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении вечером 4 апреля он заявил, что заинтересован в максимально полном и прозрачном расследовании военных преступлений. "На территории Украины решается судьба Европы", - добавил президент.

Агентство SANA утверждает, что "украинский кризис" принесет огромные барыши американскому военно-промышленному комплексу. Согласно публикации, только на восполнение переданных Украине запасов вооружений будет потрачено 3,5 миллиарда долларов. Президент США Джо Байден призвал увеличить на 4% оборонный бюджет. При этом отмечается, что инфляция в Америке растет.


Телеканал "Аль-Арабия" передает, что Франция объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. МИД Франции подчеркивает, что это часть общеевропейской политики. Днем ранее Германия выслала 40 сотрудников российского посольства, занимавшихся деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.

Палестинское агентство Maan сообщает, что расположенная в Чикаго синагога "Цедек Чикаго" публично отмежевалась от сионистов и заявила о солидарности с народом Палестины. "Мы считаем, что определения несионистская недостаточно. Необходимо быть антисионистом и последовательно выступать против изгнания палестинцев", - сообщило ее руководство.

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