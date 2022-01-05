"Подлинная" причина крушения израильского вертолета. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что Израиль согласился освободить из-под административного ареста Хишама Абу Хауаша, который провел 141-дневную голодовку, добиваясь выхода на свободу. В последние дни он был госпитализирован, его жизни угрожала непосредственная опасность. В секторе Газы и на Западном берегу прошли манифестации в его поддержку.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что Корпус стражей Исламской революции распространяет в социальных сетях информацию, намекающую, что авария израильского вертолета, унесшая жизни двух пилотов, была неслучайна. Израильские власти, якобы, скрывают, что это диверсия, приуроченная ко второй годовщине гибели командующего подразделением "Кудс" Касема Сулеймани.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" напоминает о 26-й годовщине гибели Яхьи Айяша – одного из лидеров боевого крыла группировки, известного как "инженер". Блестящий специалист, он поднял военный потенциал палестинского сопротивления на качественно новый технический уровень и выступил инициатором задействования смертников.

Египетская газета "Аль-Масри аль-Юм" рассказывает, что в археологическом парке в Луксоре и Долине царей начали действовать шаттлы на электрической тяге. Цель – не только позаботиться об удобстве туристов, но и защитить окружающую среду. Инициатива будет распространена на 30 туристических объектов по всей стране. Посетителей электромобили будут ждать на входе в парки.