Иерусалим:
16 - 25°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
22 - 33°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса5 октября 2021 г., 15:17

Frankfurter Allgemeine. Третья вакцинация в Израиле, почему в Германии считают ее преждевременной

Инопресса
время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Frankfurter Allgemeine. Третья вакцинация в Израиле, почему в Германии считают ее преждевременной

"Израиль снова ужесточает правила: в рестораны и университеты допускаются лишь те, кто три раза прошел вакцинацию. При этом большая часть населения мира еще не привита. А это должно быть приоритетом", – пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (автор: Андреас Росс; перевод Inopressa.ru).

"Когда в январе Израиль заключил сделку с компанией Pfizer и получил большое количество вакцины, многие с завистью смотрели на страну. На самом деле, мир выиграл от этого, ведь взамен Израиль предоставил производителю много данных. Благодаря этому, уже на ранних этапах появились качественные исследования об эффективности вакцины. С другой стороны, в Израиле, который, в отличие от других стран, дефицит вакцины обошел стороной, сегодня показатели не лучше, чем в Германии: трое из десяти израильтян не прошли вакцинацию", – указывает издание.

"При этом около 37% израильтян проходили вакцинацию уже трижды. Именно поэтому немецкие эксперты снова обращаются к израильским исследованиям. Нет сомнений, что "бустерная прививка" имеет смысл для групп риска; но со здоровыми людьми дело обстоит сложнее".

"Но израильское правительство – это не STIKO (Постоянная комиссия по вакцинации в Германии -Прим. ред.), и оно продолжает свой жесткий курс: граждане без третьей прививки теперь теряют свой "зеленый паспорт", который дает им доступ в рестораны и университеты. Страна остается лабораторией. И маловероятно, что у вакцинированных там людей будут выявлены серьезные побочные эффекты".

"Однако оценить соотношение между затраченными ресурсами и пользой сложнее: пока во многих странах почти нет вакцинированных людей, вакцины там остро необходимы. Главной целью должно быть достижение иммунитета. И здесь щедро проводимая третья вакцинация принесет меньше пользы, чем глобальная политика, предотвращающая мутации вируса – мутации, против которых наши вакцины могут оказаться втройне бессильными", – пишет Frankfurter Allgemeine.

Inopressa.ru


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:17 Frankfurter Allgemeine. Третья вакцинация в Израиле, почему в Германии считают ее преждевременной
15:02 Le Figaro. Популярность политика растет, как только он показывает себя с домашним животным
12:30 Неудачные поиски Рона Арада и попытка теракта на Кипре. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 октября
11:19 The Times. Группа Вагнера совершала зверства в ЦАР
08:44 Ирак на пути к нормализации с Израилем. Обзор арабских СМИ
06:55 The Times. Протесты в Израиле после ужесточения антиковидных правил
11:15 Süddeutsche Zeitung. "Архив Пандоры": удивительное богатство друзей Путина
10:57 "Документы Пандоры" и "зеленый стандарт". Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 4 октября
10:50 Насилие в арабском секторе и изменения правил "зеленого стандарта". Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 3 октября
10:33 Первый парламент Катара. Обзор арабских СМИ
Загрузка...