Le Figaro. Популярность политика растет, как только он показывает себя с домашним животным

"Лукас Якубович, главный редактор журнала Décideurs и автор книги "Животное как инструмент власти" (издательство Arkhé), в интервью Le Figaro объясняет, почему политические деятели во всем мире позируют с животными, когда пытаются заигрывать с общественным мнением" (автор: Уолли Бордас; перевод Inopressa.ru).

(...) "Прекрасным примером является инструментализация собак. Политические деятели всегда используют их, чтобы показать, что они близки к людям, решительны, добры, что они заботятся о животных и, следовательно, похожи на других. Такова великая классика современной политической коммуникации. Действующий на подсознание месседж Эммануэля Макрона, посещающего Общество защиты животных, состоит в том, чтобы сказать: "Я такой же, как вы, грустно видеть брошенных животных, более того, я сам взял собаку из приюта, и я хороший хозяин" (Брижит и Эммануэль Макрон взяли из приюта Немо, метиса грифона и лабрадора). Президентская чета не единственная, кто взял брошенное животное. В правительстве, например, министр внутренних дел Жеральд Дарманен взял кота из приюта. В США Джо Байден взял из приюта свою вторую немецкую овчарку, как и Борис Джонсон в Великобритании", – отмечает Якубович.

(...) "Когда избиратель идет голосовать за кандидата, учитываются многие факторы: программа, текущие события, его личные интересы, а также рейтинг любви к претендентам.. Политик, изображающий себя с собакой, облагораживается и очеловечивается, поддерживая свой рейтинг популярности. Вот почему некоторые деятели накануне выборов выставляют себя напоказ вместе с животными: они думают, что это позволит им набрать очки. Это часто применяемая стратегия", – указывает он.

(...) "Этот элемент трудно измерить, поскольку победа на выборах никогда не бывает однофакторной. Однако несколько примеров показывают, что позирование с животным никак не вредит и даже приносит хорошие результаты. В Соединенных Штатах Джо Байден, например, взял из приюта немецкую овчарку за три месяца до участия в праймериз демократов. Это принесло плоды, потому что в некоторых штатах, где эти собаки были фаворитами у жителей, были достигнуты хорошие результаты. В Великобритании во время парламентских выборов 2019 года Борис Джонсон пошел голосовать, неся свою собаку на руках и целуя ее перед камерами. В итоге он добился лучших результаты выборов, чем предсказывали опросы", – поясняет собеседник издания.

"В 2007 году, за день до первого тура, Николя Саркози позировал верхом на лошади в регионе Камарг. В конечном счете у него оказались лучшие результаты, чем было объявлено с опорой на опросы общественного мнения. Наконец, Эммануэль Макрон представил Немо публике в тот момент своего пятилетнего срока, когда у него были самые низкие показатели в опросах, что содержало в себе элемент риска. Более того, в следующем барометре общественного мнения он вернул себе сердца французов. Популярность политика растет, как только он показывает себя вместе с домашним животным. Недаром Жеральд Дарманен советовал другим министрам позировать с животными", – говорится далее.

(...) "Политик, который стремится инструментализировать животных, делает это по двум причинам: чтобы обольстить и показать, что он заслуживает доверия, либо чтобы продемонстрировать свою силу. Собаки являются составной частью полного арсенала рачительного и заботливого главы семьи, они позволяют очаровать довольно большой электорат. То же самое относится к кошкам. Зато лошади или дикие животные часто используются, чтобы показать силу и могущество. Владимир Путин, например, демонстрирует свою мужественность, позируя без рубашки верхом на лошади, а также фотографируясь с медведями и гепардами. Диктаторы, такие как Муаммар Каддафи или сын Саддама Хусейна, также регулярно выставляли себя напоказ с дикими животными. Ким Чен Ын или диктатор Туркменистана основывают свою пропаганду на лошадях", – анализирует Якубович.

(...) "Когда Эммануэль Макрон пришел в Елисейский дворец, многие говорили, что он слишком молод, слишком технократичен, что его никогда раньше не избирали. И тогда он взял на вооружение символы, чтобы позиционировать себя в линии своих предшественников. Лабрадор позволил ему оказаться в преемственности Жаку Шираку, Николя Саркози и Франсуа Олланду. Президенты Франции чаще всего используют собаку этой породы, она идеально подходит для обращения к семьям, потому что она нравится всем", – резюмирует собеседник издания.

Inopressa.ru