Неудачные поиски Рона Арада и попытка теракта на Кипре. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 октября
Первые полосы ведущих израильских газет посвящены сорванной властями Кипра попытке теракта против израильтян, а также разглашению информации об операции по поиску данных о судьбе штурмана Рона Арада.
"Исраэль а-Йом": Экстренное расселение
"Едиот Ахронот": Большой сбой
"Маарив": Операция "Рон Арад"
"Гаарец": Сорванный теракт
"Исраэль а-Йом": Экстренное расселение
В понедельник, 4 октября, полицией были эвакуированы жильцы дома по адресу улица а-Галиль 42 в Раанане. Причина эвакуации: в доме, который перестраивается по проекту "ТАМА 38", были замечены трещины, жильцы ощущали вибрацию, что может быть признаком скорого обрушения. Специалисты, осмотревшие здание, пришли к выводу, что оно не подлежит ремонту и должно быть снесено. Подробности в материале Ярона Дорона и Юрия Ялона.
"Едиот Ахронот": Большой сбой
После семичасового глобального сбоя работа социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, полностью восстановлена. В компании Facebook заявили, что сбой был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. "Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать"
"Маарив": Операция "Рон Арад"
В своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат. "В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", - объявил Беннет. Подробности в материале Арика Бендера и Таля Лев-Рама.
"Гаарец": Сорванный теракт
4 октября пресс-секретарь главы правительства Израиля Матан Сиди объявил, что на Кипре был предотвращен акт международного терроризма, целью которого были израильские бизнесмены. "Вопреки некоторым публикациям, появившимся вчера вечером в связи с инцидентом на Кипре, я хотел бы пояснить от имени служб безопасности, что это был террористический акт со стороны Ирана, направленный против израильских бизнесменов, проживающих на Кипре. Это не уголовный инцидент, бизнесмен Тедди Саги не был персональной целью нападения", – заявил Сиди. Вскоре после этого с заявлениями о предотвращении "иранского" теракта на Кипре выступили министр обороны Израиля Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Яир Лапид. Подробности в материале Амоса Харэля.
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