Неудачные поиски Рона Арада и попытка теракта на Кипре. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 октября

Первые полосы ведущих израильских газет посвящены сорванной властями Кипра попытке теракта против израильтян, а также разглашению информации об операции по поиску данных о судьбе штурмана Рона Арада.

"Исраэль а-Йом": Экстренное расселение





"Едиот Ахронот": Большой сбой



"Маарив": Операция "Рон Арад"



"Гаарец": Сорванный теракт



"Исраэль а-Йом": Экстренное расселение

В понедельник, 4 октября, полицией были эвакуированы жильцы дома по адресу улица а-Галиль 42 в Раанане. Причина эвакуации: в доме, который перестраивается по проекту "ТАМА 38", были замечены трещины, жильцы ощущали вибрацию, что может быть признаком скорого обрушения. Специалисты, осмотревшие здание, пришли к выводу, что оно не подлежит ремонту и должно быть снесено. Подробности в материале Ярона Дорона и Юрия Ялона.









"Едиот Ахронот": Большой сбой







После семичасового глобального сбоя работа социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp, полностью восстановлена. В компании Facebook заявили, что сбой был вызван изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов. "Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать"

"Маарив": Операция "Рон Арад"







В своей речи на открытии зимней сессии Кнессета глава правительства Нафтали Беннет сказал, что правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы найти и вернуть домой своих пропавших без вести солдат. "В прошлом месяце агенты "Мосада" провели операцию по поиску и сбору новой информации, которая может пролить свет на судьбу Рона Арада. Это была сложная и дерзкая операция. И это все, что я могу сказать на данный момент", - объявил Беннет. Подробности в материале Арика Бендера и Таля Лев-Рама.