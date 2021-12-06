Беннет продолжает дело Нетаниягу. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который призвал западные страны дать Ирану понять: нельзя одновременно вести переговоры и продолжать заниматься обогащением урана. Канал отмечает, что нынешнее израильское правительство придерживается той же позиции, что и его предшественник.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что наследник престола Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман начал турне по странам Ближнего Востока. Его первой остановкой стал Оман. Турне проходит накануне саммита Совета взаимодействия государств Персидского залива, который соберется в Эр-Рияде в середине декабря.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает, что и выставка EXPO 2020 приняла участие в праздновании 50-летия со дня провозглашения Объединенных Арабских Эмиратов. Руководство павильонов направило поздравления руководству ОАЭ. "Для вашей страны нет ничего невозможного, ваш взгляд устремлен в будущее, ОАЭ – пример мирного сосуществования", - написал глава саудовского павильона.

Агентство Maan сообщает о зажжении рождественской елки на родине Иисуса Христа –в Вифлееме. В церемонии принял участие премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ. Он заявил, что рождественские огни разгоняют тьму. "Если Израиль не делает различий между Тель-Авивом и Маале Адумим, мы не будем различать Вифлеем и Яффо", - сказал он.