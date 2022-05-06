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NEWSru.co.il :: Пресса6 мая 2022 г., 09:56

Теракт после Дня Независимости. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 6 мая

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Теракт после Дня Независимости. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 6 мая

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены теракту в Эльаде, в котором три человека были убиты и еще трое получили крайне тяжелые ранения.

"Едиот Ахронот": Израиль должен ликвидировать Синуара

"Исраэль а-Йом": Бойня на исходе Дня Независимости




"Гаарец": БАГАЦ разрешил снос 8 деревень, построенных на полигоне ЦАХАЛа на юге Хевронского нагорья

"Маарив": Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова

"Едиот Ахронот": Израиль должен ликвидировать Синуара



За терактом в Эльаде стоит действующий лидер террористической организации ХАМАС в секторе Газы Ихья Синуар. Наряду с Ахмадом Ясином и Ясиром Арафатом, Синуар является крупнейшим проводником террора. Только на прошлой неделе он призвал идти и убивать евреев с винтовкой, с ножом и с топором. Подробности в материале Шимона Шифера.



"Исраэль а-Йом": Бойня на исходе Дня Независимости

Вечером 5 мая, когда израильтяне праздновали День независимости, в центре Эльада террористами были убиты трое израильтян, еще три человека получили тяжелые ранения и один ранен легко. Подробности в материале Ярона Дорона.



"Маарив": Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова


Канцелярия премьер-министра Израиля, сообщая о состоявшемся утром 5 мая разговоре Нафтали Беннета с Владимиром Путиным, передала, что российский президент поздравил граждан Израиля с Днем Независимости и извинился за высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Подробности в материале Анны Барски.



"Гаарец": БАГАЦ разрешил снос 8 деревень, построенных на полигоне ЦАХАЛа на юге Хевронского нагорья

Высший суд справедливости (БАГАЦ) после 22 лет судебных разбирательств отклонил апелляции против сноса 8 деревень, построенных палестинскими арабами на землях в районе Хевронского нагорья, на которых располагается полигон 918 Армии обороны Израиля. Подробности в материале Хагар Шизаф.

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