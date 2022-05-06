Теракт после Дня Независимости. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 6 мая

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены теракту в Эльаде, в котором три человека были убиты и еще трое получили крайне тяжелые ранения.

"Едиот Ахронот": Израиль должен ликвидировать Синуара





"Исраэль а-Йом": Бойня на исходе Дня Независимости







"Гаарец": БАГАЦ разрешил снос 8 деревень, построенных на полигоне ЦАХАЛа на юге Хевронского нагорья





"Маарив": Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова





"Едиот Ахронот": Израиль должен ликвидировать Синуара









За терактом в Эльаде стоит действующий лидер террористической организации ХАМАС в секторе Газы Ихья Синуар. Наряду с Ахмадом Ясином и Ясиром Арафатом, Синуар является крупнейшим проводником террора. Только на прошлой неделе он призвал идти и убивать евреев с винтовкой, с ножом и с топором. Подробности в материале Шимона Шифера.







"Исраэль а-Йом": Бойня на исходе Дня Независимости

Вечером 5 мая, когда израильтяне праздновали День независимости, в центре Эльада террористами были убиты трое израильтян, еще три человека получили тяжелые ранения и один ранен легко. Подробности в материале Ярона Дорона.







"Маарив": Путин извинился за антисемитское высказывание Лаврова











"Гаарец": БАГАЦ разрешил снос 8 деревень, построенных на полигоне ЦАХАЛа на юге Хевронского нагорья





Высший суд справедливости (БАГАЦ) после 22 лет судебных разбирательств отклонил апелляции против сноса 8 деревень, построенных палестинскими арабами на землях в районе Хевронского нагорья, на которых располагается полигон 918 Армии обороны Израиля. Подробности в материале Хагар Шизаф.