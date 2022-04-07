Еврейский "халаль" развалил коалицию Беннета. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует Генерального секретаря NATO Йенса Столтенберга, заявившего, что президент России Владимир Путин не отказался от планов завоевания всей Украины. Он не исключил, что война будет длиться несколько лет. "Необходимо поддерживать Украину и ужесточать санкции", - заявил он на встрече с министрами иностранных дел блока.

Агентство Maan передает, что министр иностранных дел Израиля Яир Лапид провел телефонный разговор со своим китайским коллегой Ванем И. Обсуждались ситуация в Украине и иранская угроза. Лапид заявил о необходимости скорейшего дипломатического урегулирования конфликта. Коснулись стороны и развития двусторонних отношений, прежде всего – в сфере инноваций.

Сирийское агентство SANA приводит заявление представителя министерства обороны России Игоря Конашенкова, утверждающего, что Служба безопасности Украины готовит провокацию с использованием химического оружия. Якобы, планируется взорвать в городе Первомайском под Харьковом цистерну с 120 тоннами хлорина и обвинить в этом Россию.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" следит за коалиционным кризисом в Израиле. Глава коалиции Идит Сильман заявила о выходе из ее состава, лишив правительство большинства, что стало настоящим землетрясением. Причиной кризиса стали разногласия между правой и левой частями коалиции, а именно – разрешение вносить в больницу пищу, некошерную для Песаха. Издание объясняет, что кашрут – это еврейский "халаль".