Der Spiegel: расстрелы в Буче – часть российской стратегии

Германская служба внешней разведки BND передала в Бундестаг отчет, свидетельствующий: массовые расстрелы гражданского населения в Буче – часть общей стратегии, призванной запугать украинское население. Об этом пишет издание Der Spiegel.

Согласно публикации, BND перехватила переговоры российских военнослужащих, в которых они напрямую говорят о стрельбе по местному населению. Как утверждается, участвовали в этом и боевики частной военной компании "Вагнер".

Так, один из солдат рассказывает, как он и его товарищи убили велосипедиста. Это может указывать, что речь идет о Буче, поскольку в городе был найден мертвый велосипедист. На другой записи военнослужащий спрашивает, что делать с пленными. "Допросить и расстрелять", - отвечает тот.

В германском разведывательном сообществе признают, что записи сложно увязать с конкретным местом. Однако они не оставляют сомнений: убийства мирных жителей и пленных, в которых участвовала и ЧВК, были частью последовательной политики.