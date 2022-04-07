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NEWSru.co.il :: Пресса7 апреля 2022 г., 10:57

Коалиция на грани развала. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 7 апреля

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Коалиция на грани развала. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 7 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены политическому кризису, ставящему под угрозу существование правительства. Также в заголовках – показания директора института судебной медицины по делу Романа Задорова.

"Исраэль а-Йом": Простить Либермана

"Едиот Ахронот": На грани развала

"> "Маарив": Вернитесь домой

"Гаарец": "Когда я был свидетелем обвинения, ко мне претензий не было"

"Исраэль а-Йом": Простить Либермана

Глава партии ШАС Арье Дери заявил в интервью газете "Исраэль а-Йом", что готов "простить Авигдора Либермана". По словам лидера ШАС, если тот захочет, он сможет войти в коалицию, которую будет формировать право-религиозный блок после распада нынешней коалиции. "Ради того, чтобы было создано нормальное правительство, нужно пойти на все", - заявил Дери. Подробности в материале Йегуды Шлезингера.






"Едиот Ахронот": На грани развала

Депутат партии "Ямина" Идит Сильман, занимающая посты председателя коалиции и председателя комиссии Кнессета по здравоохранению, объявила о своем выходе из коалиции. В сложившейся ситуации у коалиции остается 60 депутатов. Подробности в материале Юваля Карни.

"Маарив": Вернитесь домой

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на демонстрации правых сил с заявлением о необходимости сформировать правительство во главе с "Ликудом": "Пора оставить забыть о всех разногласиях, которые были в прошлом, и вернуться в национальный лагерь. Наши двери открыты для всех, за кого отдали голоса правые избиратели". Подробности в материале Арика Бендера.

"Когда я был свидетелем обвинения, ко мне претензий не было"

Директор института судебной медицины "Абу-Кабир" доктор Хен Кугель выступил в качестве свидетеля защиты на повторном процессе по делу об убийстве кацринской школьницы Таир Рада. Он отверг обвинения прокуратуры в предубеждении и конфликте интересов. Подробности в материале Ади Хашмонаи.


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