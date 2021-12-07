Израиль жжет контейнеры. Обзор арабских СМИ

Сирийское агентство SANA передает, что израильские оккупационные силы в ночь на 7 декабря нанесли удар по контейнерному терминалу порта Латакии. Склад расположен к югу от города. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря. Несколько контейнеров загорелись, но пожарным удалось погасить пламя, они работают над охлаждением контейнеров.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что система ПВО Саудовской Аравии предотвратила ракетный обстрел Эр-Рияда хуситами. В ответ саудовская коалиция нанесла удар по столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы. Сообщается об уничтожении объектов инфраструктуры, используемых для запуска баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что европейские государства отвергли предложения, сделанные Ираном в ходе завершившегося на минувшей неделе раунда переговоров по ядерной тематике. Как заявил представитель Германии, после изучения предложений стало ясно, что они нарушают все договоренности, достигнуиые в ходе

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует заявление, сделанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с поджогами мечети в Ларнаке на Кипре. Турецкий лидер возложил ответственность за диверсию на власти "Южного Кипра", сообщив, что подобные действия не останутся без ответа. По подозрению в поджоге был арестован беженец из Сирии.