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NEWSru.co.il :: Пресса7 декабря 2021 г., 09:25

Израиль жжет контейнеры. Обзор арабских СМИ

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Израиль жжет контейнеры. Обзор арабских СМИ

Сирийское агентство SANA передает, что израильские оккупационные силы в ночь на 7 декабря нанесли удар по контейнерному терминалу порта Латакии. Склад расположен к югу от города. Ракеты были выпущены со стороны Средиземного моря. Несколько контейнеров загорелись, но пожарным удалось погасить пламя, они работают над охлаждением контейнеров.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что система ПВО Саудовской Аравии предотвратила ракетный обстрел Эр-Рияда хуситами. В ответ саудовская коалиция нанесла удар по столице Йемена Сане, которую контролируют хуситы. Сообщается об уничтожении объектов инфраструктуры, используемых для запуска баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что европейские государства отвергли предложения, сделанные Ираном в ходе завершившегося на минувшей неделе раунда переговоров по ядерной тематике. Как заявил представитель Германии, после изучения предложений стало ясно, что они нарушают все договоренности, достигнуиые в ходе


Телеканал "Аль-Джазира" цитирует заявление, сделанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с поджогами мечети в Ларнаке на Кипре. Турецкий лидер возложил ответственность за диверсию на власти "Южного Кипра", сообщив, что подобные действия не останутся без ответа. По подозрению в поджоге был арестован беженец из Сирии.

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