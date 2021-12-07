Теракты-подражания. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 7 декабря

Первые полосы израильских газет посвящены в понедельник блицу израильского политического и оборонного руководства в попытке убедить администрацию президента США Джо Байдена ужесточить позиции по отношению к Ирану.

"Исраэль а-Йом": Теракт за терактом



"Едиот Ахронот": Беннет посетил юг страны. "Мы ни на минуту не прекратим борьбу с насилием"





"Маарив": Полиция впервые допросила Галя Оховски, подозреваемого в сексуальных преступлениях



"Гаарец": Уровень занятости вернулся к докризисным показателям



"Исраэль а-Йом": Теракт за терактом

В ночь на понедельник, 6 декабря, на контрольно-пропускном пункте Теэним (между Туль-Каремом и Тайбэ, в Самарии) автомобиль, следовавший со стороны Палестинской автономии на высокой скорости, сбил одного из охранников и тяжело травмировал его. Другие охранники открыли огонь по водителю, он был смертельно ранен. Подробности в материале Лилах Шоваль и Эфрат Поршер.









"Едиот Ахронот": Беннет посетил юг страны. "Мы ни на минуту не прекратим борьбу с насилием"

Премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с главами местных и региональных советов на юге страны. Беннет посетил этот район для изучения ситуации в сфере борьбы с насилием на периферии. Подробности в материале Итамара Айхнера.







"Маарив": Полиция впервые допросила Галя Оховски, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Галь Оховски, один из наиболее известных представителей общины ЛГБТ, был допрошен полицией по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Полиция допросила Оховски через несколько недель после публикации свидетельств нескольких мужчин, которые утверждали, что в разные годы он навязывал им интимные отношения. Один из мужчин подал официальную жалобу в полицию, что и привело к тому, что полицейские управления "Яркон" явились в дом к Оховски и потребовали от него явиться на допрос. Суд издал запрет на публикацию каких-либо подробностей, способных идентифицировать кого-либо из пострадавших. Подробности в материале Алона Хакмона.











"Гаарец": Уровень занятости вернулся к докризисным показателям



Согласно данным центрального статистического бюро, в середине ноября 2021 года уровень безработицы в самом расширенном определении составил 6,7%, впервые с начала эпидемии коронавируса опустившись ниже 7%. Общее количество безработных составило 292,2 тысячи человек, впервые за этот период опустившись ниже 300 тысяч. Уровень занятости (количество работающих от трудоспособного населения) вырос до 62,1%, практически сравнявшись с докризисным показателем. Подробности в материале Нати Тукера.