Йорам Тохарлев 1938-022. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 7 января

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены смерти поэта-песенника Йорама Тохарлева, произведения которого составляют золотой фонд израильской песни. Также в заголовках – гибель 4-летнего мальчика от шальной пули в результате криминальных разборок.

"Исраэль а-Йом": Справа требуют уволить Яира Голана





"Едиот Ахронот": Скончался поэт, бывший голосом Земли Израиля



"Маарив": Убит шальной пулей на игровой площадке



"Гаарец": Есть ли смысл в постоянно меняющихся коронавирусных постановлениях



"Исраэль а-Йом": Справа требуют уволить Яира Голана

Высказывания Яира Голана, объявившего поселенцев Хомеша "недочеловеками", стало совершенно неожиданным и очень чувствительным ударом по коалиции. Представители оппозиции призвали главу правительства Нафтали Беннета немедленно уволить Голана из правительства. Подробности в материалах Ариэля Каханы, Ханана Гринвуда и Карни Эльдад.









"Едиот Ахронот":

"Всегда звучит мотив", "Арсенальная горка", "Ты не можешь", "Хора", "Уже нет пути назад", "Пусть солнце пройдет надо мной", "Ты моя страна", "Ной", "Папа, Мама и Эрец Исраэль", "Не исчерпаны твои чудеса", "Ты моя свобода", "Бим Бам Бом", "Встань и иди по стране", "Баллада о Йоэле Моше Саломоне", "Простой танкист", "Песня десантника", "Ты и я и ветер", "Есть девчонки", "Будь мне другом, будь мне братом", "Поезд долины", "Пойте"… Президент Ицхак Герцог, певица Ярдена Арази и журналист Раз Шахник прощаются с Йорамом Тохарлевом, поэтом-песенником, ставшим голосом Земли Израиля.





"Маарив": Убит шальной пулей на игровой площадке

4-летний Амар Мухаммад аль-Шейх Хаджират качался на качелях на детской площадке, когда на расположенной в 300 метрах оттуда стройплощадке зазвучали выстрелы. Одна из пуль, выпущенных в ходе очередной криминальной разборки, попала в Амара, убив его на глазах находившейся рядом матери. Подробности в материале Алона Хакмона.