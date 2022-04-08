Террор в сердце Тель-Авива. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 8 апреля
Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены теракту на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Также в заголовках – коалиционный кризис.
"Исраэль а-Йом": 58% не хотят выборов
"Едиот Ахронот": Террор в сердце Тель-Авива
"> "Маарив": Беннет и "Ямина" объявили депутата Шикли " покинувшим фракцию"
"Гаарец": Второй израильский космонавт отправится в космос
"Исраэль а-Йом": 58% не хотят выборов
Согласно опросу, проведенному компанией "Маагар Мохот", только 29% израильтян поддерживают проведение новых выборов. 31% поддерживают действующее правительство, 27% выступают за смену правительства без выборов.
"Едиот Ахронот": Террор в сердце Тель-Авива
Вооруженный террорист с рюкзаком за спиной открыл стрельбу по посетителям паба "Илка" на улице Дизенгоф, в самом центре Тель-Авива. В результате теракта два человека погибли на месте и 12 получили ранения. Подробности в материале
"Маарив": Беннет и "Ямина" объявили депутата Шикли "покинувшим фракцию"
Глава правительства Нафтали Беннет и фракция партии "Ямина" объявили депутата Амихая Шикли "незаконно покинувшим фракцию". Это решение нуждается в утверждении комиссии по делам Кнессета, заседание которой назначено на 24 апреля.
Второй израильский космонавт отправится в космос
В пятницу, 8 апреля, с космодрома на мысе Канаверал стартует миссия Axiom Ax-1, в экипаж которой входит израильтянин Эйтан Стива. Полковник ВВС запаса Эйтан Стива был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стива также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих. Подробности в материале Гидона Лева.
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