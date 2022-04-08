Террор в сердце Тель-Авива. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 8 апреля

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены теракту на улице Дизенгоф в Тель-Авиве. Также в заголовках – коалиционный кризис.

"Исраэль а-Йом": 58% не хотят выборов



"Едиот Ахронот": Террор в сердце Тель-Авива



"> "Маарив": Беннет и "Ямина" объявили депутата Шикли " покинувшим фракцию"



"Гаарец": Второй израильский космонавт отправится в космос



"Исраэль а-Йом": 58% не хотят выборов

Согласно опросу, проведенному компанией "Маагар Мохот", только 29% израильтян поддерживают проведение новых выборов. 31% поддерживают действующее правительство, 27% выступают за смену правительства без выборов.











"Едиот Ахронот": Террор в сердце Тель-Авива

Вооруженный террорист с рюкзаком за спиной открыл стрельбу по посетителям паба "Илка" на улице Дизенгоф, в самом центре Тель-Авива. В результате теракта два человека погибли на месте и 12 получили ранения. Подробности в материале

"Маарив": Беннет и "Ямина" объявили депутата Шикли "покинувшим фракцию"

Глава правительства Нафтали Беннет и фракция партии "Ямина" объявили депутата Амихая Шикли "незаконно покинувшим фракцию". Это решение нуждается в утверждении комиссии по делам Кнессета, заседание которой назначено на 24 апреля.

Второй израильский космонавт отправится в космос





В пятницу, 8 апреля, с космодрома на мысе Канаверал стартует миссия Axiom Ax-1, в экипаж которой входит израильтянин Эйтан Стива. Полковник ВВС запаса Эйтан Стива был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стива также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих. Подробности в материале Гидона Лева.