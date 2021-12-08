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NEWSru.co.il :: Пресса8 декабря 2021 г., 10:11

Девочка против поселенки. Обзор арабских СМИ

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Девочка против поселенки. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что Израиль завершил строительство новой стены на границе сектора Газы. Сооружение из бетона и стали, оснащенное сенсорами, уходит под землю, чтобы предотвратить строительство туннелей. Строительство "железной стены" высотой шесть метров продолжалось три с половиной года. Ее протяженность 65 километров, при строительстве было использовано 140000 тонн железа и стали.

Агентство Maan передает, что в иерусалимском районе Шейх Джарах 15-летняя девочка ранила поселенку. Оно цитирует сообщение "Маген Давид Адом", согласно которому пострадавшая, находящаяся в критическом состоянии, доставлена в больницу "Адасса". В школе, где учится нападавшая, проводятся аресты.


Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм", комментируя арест в Париже гражданина Саудовской Аравии Халида ль-Утайби по подозрению в причастности к убийству оппозиционного активиста Джамаля Хашогги, заявляет, что это значительно осложнит отношения королевства и Франции. Саудовская Аравия прилагала все усилия, чтобы оставить "дело Хашогги" позади, и в целом, ей это удалось.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" анонсирует грандиозный праздник, который пройдет в храмовом комплексе Абу Симбель 22 декабря – в день зимнего солнцестояния. Их предлагается сделать ежегодными, в расчете, что они будут привлекать миллионы туристов со всего мира. Еще одно новшество предназначено прежде всего для россиян – у пирамид Гизы откроют ресторан.

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