WSJ: Белый дом предупредил сотрудников о недопустимости ставок на основе служебной информации

Издание The Wall Street Journal пишет, что Белый дом разослал сотрудникам письмо с предупреждением о недопустимости использования служебного положения для участия в ставках с точным расчетом времени событий и в сделках с фьючерсами. По сведениям издания, письмо было отправлено 24 марта, на фоне войны с Ираном.

При этом, как отмечает WSJ со ссылкой на осведомленные источники, примерно за 15 минут до объявления президента США Дональда Трампа (7 апреля, по времени США) о прекращении огня с Ираном были закрыты нефтяные фьючерсные контракты на сумму более 760 миллионов долларов. Кроме того, по сведениям издания, три аккаунта на платформе Polymarket в последнее время заработали более 600 тысяч долларов, правильно поставив на время объявления о перемирии.

The Wall Street Journal отмечает, что в Белом доме опасаются возможного злоупотребления доступом к чувствительной информации. Речь идет не о подтвержденных обвинениях против конкретных сотрудников, а о превентивном предупреждении на фоне подозрительно точных ставок и сделок, совпавших по времени с решением о прекращении огня.