08 апреля 2026
Politico: Россия и Венгрия заключили секретное соглашение

время публикации: 08 апреля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 16:17
Как сообщает издание Politico, получившее доступ к внутренним документам российского правительства, Россия и Венгрия заключили соглашение, предусматривающий расширение отношений в экономической, торговой, энергетической и культурной областях.

Договор был подписан в декабре 2025 года в Москве министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто и министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Он насчитывает 12 пунктов и до сих пор оставался тайным.

Среди них – ядерная энергия, нефть, газ, спорт. Российские компании займутся в Венгрии реализацией проектов в энергетической области. Предусматривается и привлечение из России учителей для усиления преподавания русского языка, что открывает возможности продвижения идеологии путинского режима в школах.

В документе также отмечается, что сближение с Россией может оказаться несовместимым с обязательствами, проистекающими из членства Венгрии в Европейском Союзе.

Отметим, что минувшим днем агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил российскому президенту Владимиру Путину любую возможную помощь и назвал Венгрию мышью рядом с российским львом.

12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы. Прогнозы пророчат возглавляемой Орбаном партии Fidesz поражение. Оппозиция обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела с целью повлиять на исход голосования.

