Нетаниягу обсудил с Трампом ситуацию в регионе и антиизраильские заявления Эрдогана

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп, поддерживающие постоянный контакт, сегодня вечером провели еще один разговор.

По данным канцелярии, Трамп проинформировал Нетаниягу о последних действиях США в районе Персидского залива в связи с угрозой судоходству со стороны Ирана.

Нетаниягу, в свою очередь, заявил о серьезности высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителей его правительства, ставящих под сомнение право Израиля на существование.

В ходе разговора также обсуждалась необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля.