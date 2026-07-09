Нетаниягу обсудил с Трампом ситуацию в регионе и антиизраильские заявления Эрдогана
время публикации: 09 июля 2026 г., 23:11 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 23:29
Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп, поддерживающие постоянный контакт, сегодня вечером провели еще один разговор.
По данным канцелярии, Трамп проинформировал Нетаниягу о последних действиях США в районе Персидского залива в связи с угрозой судоходству со стороны Ирана.
Нетаниягу, в свою очередь, заявил о серьезности высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителей его правительства, ставящих под сомнение право Израиля на существование.
В ходе разговора также обсуждалась необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля.
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