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Израиль

Нетаниягу обсудил с Трампом ситуацию в регионе и антиизраильские заявления Эрдогана

США
Война с Ираном
Война с "Хизбаллой"
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 июля 2026 г., 23:11 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 23:29
Нетаниягу обсудил с Трампом ситуацию в регионе и антиизраильские заявления Эрдогана
AP Photo/Alex Brandon и Амос Бен-Гершом, GPO

Канцелярия премьер-министра сообщила, что Биньямин Нетаниягу и Дональд Трамп, поддерживающие постоянный контакт, сегодня вечером провели еще один разговор.

По данным канцелярии, Трамп проинформировал Нетаниягу о последних действиях США в районе Персидского залива в связи с угрозой судоходству со стороны Ирана.

Нетаниягу, в свою очередь, заявил о серьезности высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и представителей его правительства, ставящих под сомнение право Израиля на существование.

В ходе разговора также обсуждалась необходимость сохранения зон безопасности вдоль границ Израиля.

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