x
11 апреля 2026
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Иран сохраняет потенциал в тысячи баллистических ракет в подземных комплексах

Иран
Война с Ираном
время публикации: 11 апреля 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 07:55
AP Photo/Vahid Salemi

Иран по-прежнему располагает тысячами баллистических ракет, которые могут быть задействованы после восстановления пусковых установок, находящихся в подземных бункерах. Об этом сообщает в субботу, 11 апреля, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской разведке.

Согласно публикации, несмотря на то, что около половины иранских пусковых установок были уничтожены, повреждены или оказались заблокированы под завалами в ходе боевых действий, значительная их часть может быть отремонтирована и извлечена из-под земли.

Официальные лица в США и Израиле, на которых ссылается издание, отмечают: хотя ракетный арсенал Ирана сократился вдвое по сравнению с довоенным уровнем, Тегеран все еще удерживает в распоряжении тысячи баллистических ракет малой и средней дальности. Большая часть этого вооружения скрыта в разветвленной сети подземных тоннелей и укрепленных хранилищ.

В отчете также подчеркивается обеспокоенность некоторых представителей администрации США тем, что Иран намерен использовать текущее затишье и режим прекращения огня для восстановления своих ракетных запасов и ремонта поврежденной инфраструктуры.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook