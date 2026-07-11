Минюст США вызвал журналистов New York Times на допрос из-за публикаций о новом Air Force One

Министерство юстиции США направило нескольким журналистам газеты New York Times повестки для дачи показаний перед федеральным большим жюри в рамках расследования утечки секретных сведений о новом президентском самолете Air Force One.

Речь идет о серии публикаций, согласно которым самолет Boeing 747, переданный США Катаром и переоборудованный для президента Дональда Трампа, не получил некоторых современных средств защиты от ракет, которыми оснащен прежний Air Force One. Сообщалось, что из-за вопросов безопасности Трамп был вынужден изменить планы использования нового самолета.

Как следует из заявления минюста США, следователи намерены добиться от журналистов показаний о находящихся у них материалах. Не исключено, что от репортеров также потребуют раскрыть источники, передавшие им информацию о системах защиты президентского самолета.

Подобные повестки считаются крайне редкой мерой: в июне минюст США отозвал ранее выданные повестки журналистам Washington Post и Wall Street Journal в рамках других расследований утечек.

Американское законодательство не предоставляет журналистам безусловного федерального права скрывать источник информации. Первая поправка не освобождает журналиста от обязанности явиться по повестке федерального большого жюри и отвечать на вопросы, связанные с расследованием возможного преступления. Хотя во многих штатах действуют так называемые законы о защите журналистских источников, а в ряде федеральных округов признается ограниченная журналистская привилегия, в делах об утечке секретной информации защита обычно значительно слабее. Журналисты могут попытаться оспорить повестки как чрезмерные или необоснованные, однако, если суд признает их законными и обяжет дать показания, отказ раскрыть источник может повлечь санкции за неуважение к суду, вплоть до заключения под стражу.