Middle East Eye: США, Ирак и Сирия готовятся объявить о восстановлении нефтепровода Киркук-Банияс

Администрация президента США Дональда Трампа совместно с властями Ирака и Сирии готовится объявить о планах восстановления нефтепровода Киркук-Банияс, связывающего иракские нефтяные месторождения с сирийским побережьем Средиземного моря. Об этом сообщило британское издание Middle East Eye.

По данным авторов публикации Шона Мэтьюза и Рагыпа Сойлу, проект предусматривает возрождение построенного более 70 лет назад трубопровода протяженностью около 800-900 километров. Он должен обеспечить альтернативный маршрут для экспорта иракской нефти в обход Ормузского пролива, судоходство через который остается уязвимым на фоне конфликта с Ираном. Речь пока идет о планах и предварительных договоренностях, а не о начале строительных работ.

Ранее правительство Ирака разрешило государственной Basra Oil Company заключить предварительные соглашения с консорциумом, в который входят американские Capital TI и Chevron, а также катарская UCC. Компании должны изучить несколько возможных экспортных маршрутов, включая направление Басра-Хадита-Банияс. При этом соглашения пока не создают окончательных финансовых обязательств для иракского министерства нефти.

В июне премьер-министр Ирака и спецпредставитель президента США Том Баррак обсуждали восстановление нефтепровода Киркук-Банияс. Предполагается, что он вновь соединит нефтяные районы северного Ирака с сирийским средиземноморским портом.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне называл восстановление нефтетранспортных маршрутов между Ираком и Сирией приоритетным проектом, способным снизить зависимость региона от Ормузского пролива.