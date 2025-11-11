x
11 ноября 2025
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Пресса

FT: Евросоюз создает новое разведывательное агентство

Война в Украине
Россия
Европейский Союз
время публикации: 11 ноября 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 10:13
AP Photo/Pascal Bastien

Как пишет британское издание Financial Times, Европейский Союз начал создание нового разведывательного агентства, которое будет подчиняться председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Его цель – улучшить координацию и использование информации, собираемой разведслужбами государств ЕС. Эти же спецслужбы предоставят и персонал. Однако новое разведывательное агентство, возможно, будет и самостоятельно заниматься сбором информации.

В публикации отмечается, что полномасштабное российское вторжение в Украину, гибридная война и предупреждения президента США Дональда Трампа о пересмотре американской военной поддержки заставило ЕС пересмотреть свою политику в сфере обороны и безопасности, значительно увеличив оборонные расходы.

Согласно собеседникам издания, инициатива вызывает недовольство во внешнеполитическом ведомстве ЕС, которому подчиняются уже существующие разведывательные структуры Евросоюза. Там это считают распылением средств и дублированием полномочий. Ожидается и сопротивление входящих в союз государств.

