"Шомрим": США планируют строительство большой военной базы на границе с сектором Газы

Информированные источники сообщают, что на границе сектора Газы будет построена военная база для международных сил, которые будут действовать на территории сектора. Стоимость проекта составит около полумиллиарда долларов, строительство и финансирование возьмут на себя США, сообщает "Шомрим".

В последние недели представители США вели активные переговоры по поводу строительства военной базы с правительством Израиля и с ЦАХАЛом, рассматриваются потенциальные участки для размещения базы, способной разместить несколько тысяч солдат.

Источники в сфере безопасности Израиля, беседовавшие с "Шомрим", отмечают, что значение строительства такой базы сложно переоценить: оно доказывает, насколько решительно США готовы на вмешательство в нормализацию ситуации в секторе и в палестино-израильский конфликт.

Вложение столь существенных средств в базу за пределами Соединенных Штатов может иметь внутренние политические последствия для президента США и Республиканской партии, поскольку многие республиканцы выступают против расширения американского военного участия за рубежом.

До сих пор военное присутствие США в Израиле было весьма ограниченным. После подписания соглашения о прекращении огня США направили в Израиль примерно 200 военнослужащих, которые действуют из американского командного центра CMCC в Кирьят-Гате. Этот центр должен полностью взять под свой контроль распределение гуманитарной помощи.

"CMCC в Кирьят-Гате возьмет на себя большую часть деятельности в Газе, и статус Израиля как главного игрока в секторе изменится", – прокомментировал для "Шомрим" доктор Михаэль Мильштейн из Тель-Авивского университета, бывший руководитель отдела по палестинским вопросам в АМАНе.

Издание "Шомрим" обратилось за комментарием по вопросу планов по строительству военной базы к посольству США, посольство перенаправило запрос в министерство обороны США, которое, в свою очередь, перенаправило его в Центральное командование армии США (CENTCOM). До момента публикации ответ от CENTCOM не был получен.