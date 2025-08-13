Сувенир "Великий Израиль" и интервью Нетаниягу о войне и личной жизни возмутили арабские страны

Интервью, которое дал Биньямин Нетаниягу журналисту телеканала I24NEWS, вызвало негодование в арабском мире. Арабские СМИ и дипломаты утверждают, что в этом интервью Нетаниягу объявил о своей приверженности идее "Великого Израиля", который, как они поясняют, включает Иудею и Самарию, а также земли в Иордании, Сирии, Ливане и Египте.

Интервью состоялось во вторник, 12 августа. Биньямин Нетаниягу, крайне редко встречающийся с израильскими журналистами, беседовал в прямом эфире с Шароном Галем о войне в Газе, планах правительства, о состоянии израильского общества, о своей семье. И этот разговор продолжался более получаса. В конце беседы журналист вытащил ювелирную шкатулку, раскрыл ее и показал, что в ней находится сувенир в виде карты Израиля с границами, описанными в Танахе, и протянул с просьбой жене, Саре. При этом журналист спрашивает: "А вам близка эта идея?". Нетаниягу взял подарок и ответил: "Еще как!". При этом премьер не стал развивать тему и сразу перешел к воспоминаниям об отце и его поколении.

Карту Израиля с танахическими границами еще называют Великий Израиль или Целостная земля Израиля ("Эрец-Исраэль а-шлема").

В среду, 13 августа, министерство иностранных дел Иордании распространило заявление, в котором говорится, что слова Нетаниягу "являются опасной провокацией", представляют угрозу для суверенитета других государств и являются нарушением международного права и Устава ООН.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило слова Нетаниягу "об идее Великого Израиля" и выразило "категорическое неприятие планов по заселению и экспансии, принятых израильскими властями".

МИД Катара в своем заявлении указал, что рассматривает слова Нетаниягу "об идее Великого Израиля" как продолжение оккупационной политики, основанной на высокомерии, разжигающей международные конфликты, а также как грубое посягательство на суверенитет других государств".