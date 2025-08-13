The Times: США и Россия обсуждают оккупацию Восточной Украины "по образцу Западного берега"

Как стало известно британской The Times, один из возможных планов урегулирования войны в Украине, обсуждаемый Россией и США, напоминает ситуацию на Западном берегу реки Иордан. По этому сценарию, Россия создаст свою администрацию и получит военный и экономический контроль над захваченными территориями, так же, как это сделал Израиль в 1967 году.

Согласно публикации, идея была предложена в ходе переговоров специального посланника президента США Стивена Виткоффа с представителями российской стороны. Виткофф поддерживает эту идею, полагая, что она позволит обойти статью украинской конституции, запрещающую уступать территории другому государству без общенационального референдума. Предполагается, что такой вариант позволит сторонам подписать прекращение огня.

При таком урегулировании границы Украины не изменятся, так же, как границы Западного берега, которые остаются неизменными с 1967 года - тогда он перешел под израильский контроль. "Управление будет российским, экономика тоже. Но это все еще будет Украина, поскольку Украина не откажется от суверенитета. А в реальности это будет оккупированная территория, по палестинской модели", – сообщил газете информированный источник.

Администрация США опровергла эту информацию. "Это целиком и полностью домыслы, некачественная журналистская работа Times, основанная на недостоверных источниках. Никто и ни на каком этапе не обсуждал ничего подобного", – заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Газета также напоминает, что израильская оккупация Западного берега противоречит нормам международного права, и в сентябре 2024 года на Генеральной ассамблее ООН 124 государства призвали к ее немедленному прекращению. Стоит также отметить, что на значительной части территорий Западного действует Палестинская национальная администрация, которая Израилю не подчиняется.