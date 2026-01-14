Bloomberg: союзники России жалуются – Путин оставляет их в критический момент

В то время как президент России концентрирует все свое внимание на войне в Украине, его стратегические союзники по всему миру ощущают покинутыми, если не хуже, отмечает агентство Bloomberg. Так, венесуэльское руководство сейчас полагает, что многолетние отношения стратегические отношения с Россией были "бумажным тигром".

"Оно не одиноко: в последние 13 месяцев авторитарные режимы от Дамаска и Тегерана до Гаваны, которые ранее полагались на тесные связи с Кремлем, обнаружили, что в критический момент Россия оставляет их без поддержки", – отмечается в публикации.

Сирийскому диктатору Башару Асаду пришлось бежать в Москву, Куба, лишившись поддержки, Куба, лишившись российского покровительства, столкнулась с гуманитарным кризисом, Россия ничего не сделала, чтобы помочь Ирану во время 12-дневной войны с США и Израилем.

Сейчас, когда иранский режим столкнулся с протестами, угрожающими его существованию, а также возможностью нового американского удара, Россия ограничивается заявлениями о недопустимости вмешательство в иранские внутренние дела.

Однако наибольшим разочарование в российской поддержке испытала Венесуэла. Несмотря на заявления президента США Трампа о возможности интервенции, российские и кубинские спецслужбы не смогли предоставить конкретную информацию о планах похитить Николаса Мадуро. Бездействовали и российские системы ПВО, и обеспечиваемая Россией киберзащита.

В то же время, отмечают цитируемые изданием эксперты, в то время как падение Мадуро стало для России неприятностью, свержение иранского режима будет для него катастрофой. Тем не менее, Путин не намерен вмешиваться, поскольку ему важнее поддержка США для достижения своих целей в Украине.