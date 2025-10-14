FT: США могут передать Украине десятки ракет Tomahawk, этого недостаточно для перелома

FT: США смогут выделить Украине лишь 20-50 крылатых ракет Tomahawk – этого недостаточно, чтобы изменить ход войны

Власти США рассматривают передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, но речь идет о "десятках, а не сотнях" единиц, пишет Financial Times.

По оценке директора оборонной программы CNAS Стейси Петтиджон, Вашингтон сможет "пожертвовать" от 20 до 50 ракет – этого не хватит для перелома на фронте.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Канциан (CSIS) оценивает общий американский запас ракет Tomahawk примерно в 4150 единиц, в основном они находятся в распоряжении ВМС США.