Пресса

FT: США могут передать Украине десятки ракет Tomahawk, этого недостаточно для перелома

США
Украина
Вооружения
Война в Украине
Война в России
время публикации: 14 октября 2025 г., 11:15 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 11:17
FT: США могут передать Украине десятки ракет Tomahawk, этого недостаточно для перелома
Kallysta Castillo/U.S. Navy via AP

FT: США смогут выделить Украине лишь 20-50 крылатых ракет Tomahawk – этого недостаточно, чтобы изменить ход войны

Власти США рассматривают передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, но речь идет о "десятках, а не сотнях" единиц, пишет Financial Times.

По оценке директора оборонной программы CNAS Стейси Петтиджон, Вашингтон сможет "пожертвовать" от 20 до 50 ракет – этого не хватит для перелома на фронте.

Бывший сотрудник Пентагона Марк Канциан (CSIS) оценивает общий американский запас ракет Tomahawk примерно в 4150 единиц, в основном они находятся в распоряжении ВМС США.

Пресса
