FT: США помогают украинским ударам по российской энергетической инфраструктуре

Как пишет британское издание The Financial Times со ссылкой на американские и украинские источники, на протяжении нескольких месяцев США помогают Украине в нанесении ударов по объектам инфраструктуры, расположенным в глубине российской территории.

Цель этих усилий – ослабить экономику РФ и заставить президента Владимира Путина начать переговоры. Основные удары приходятся на энергетическую инфраструктуру, в первых очередь – на нефтеперерабатывающие предприятия на значительном расстоянии от границы.

Согласно публикации, США активно участвуют во всех стадиях планирования. Украинская сторона намечает цели, а США предоставляют разведывательные данные об их уязвимых сторонах, помогает в разработке маршрутов, определении высоты полетов и времени миссий, позволяя украинским дронам-"камикадзе" преодолевать российскую систему ПВО.

Президент США Дональд Трамп, который был уверен с способности положить конец российско-украинской войне, не скрывает разочарования Владимиром Путиным. В ходе последнего разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос о поставках Украине ракет "Томагавк".