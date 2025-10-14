x
14 октября 2025
Пресса

ТАСС: мать освобожденного заложника Максима Харкина поблагодарила Путина

время публикации: 14 октября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 09:59
Встреча Максима Харкина с близкими. 13 октября 2025 года
Пресс-служба ЦАХАЛа
Встреча Максима Харкина с близкими. 13 октября 2025 года
Пресс-служба ЦАХАЛа

ТАСС опубликовал сообщение, в котором цитируются слова израильтянки Натальи Харкин, сын которой – Максим Харкин – 13 октября вместе с еще 19 заложниками был освобожден после более двух лет в плену ХАМАСа.

В сообщении ТАСС приводятся следующие слова: "Максим выжил в тех условиях, <...> вернулся благодаря президенту России. Помогли тут уже все, кто мог". Заголовок сообщения ТАСС гласит: "Мать освобожденного ХАМАС уроженца Донбасса поблагодарила Путина".

Власти РФ действительно на переговорах с представителями ХАМАСа неоднократно поднимали вопрос о возможности освобождения заложника Максима Харкина – израильского военнослужащего, репатрианта из Украины (Донецк), родители которого добивались для него получения российского гражданства. Но усилия Москвы в данном случае никакого результата не дали. Максим был освобожден в рамках масштабного соглашения, которое стало результатом военного давления со стороны Израиля и дипломатических усилий США, Катара, Египта и Турции.

