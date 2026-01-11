ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газы боевика, пересекшего "желтую линию"
время публикации: 11 января 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 18:59
Боевая группа 188-й бригады, действующей на юге сектора Газы, заметила террориста, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к израильским военным.
ВВС ЦАХАЛа по наводке наземных сил ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.
В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские войска размещены в указанном районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.
