Израиль

ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газы боевика, пересекшего "желтую линию"

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 11 января 2026 г., 18:57 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 18:59
ВВС ЦАХАЛа ликвидировали на юге сектора Газы боевика, пересекшего "желтую линию"
Ali Hassan/Flash90

Боевая группа 188-й бригады, действующей на юге сектора Газы, заметила террориста, пересекшего "желтую линию" и приблизившегося к израильским военным.

ВВС ЦАХАЛа по наводке наземных сил ликвидировали боевика, чтобы устранить угрозу.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: израильские войска размещены в указанном районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, они продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы.

Израиль
