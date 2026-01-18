CNN опровергает сообщения о смерти Эрфана Солтани в тюрьме КСИР

Близкие 26-летнего Эрфана Солтани, который находится в тюрьме по обвинению в участии в антиправительственных протестах, сообщили что он жив, находится в хорошем физическом состоянии и смог встретиться с семьей.

Об этом со ссылкой на правозащитников и родственника Солтани сообщает CNN – вскоре после появления сообщений о гибели Эрфана в тюрьме.

Сомайе, родственница Эрфана Солтани, попросившая в целях безопасности не называть ее полное имя, рассказала о полученных от близких из Ирана сообщениях о краткой встрече заключенного, ставшего одним из символов последних протестов, с его семьей. Она добавила, что Солтани находится в "хорошем физическом состоянии" и попросила всех помочь добиться его освобождения.