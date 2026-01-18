x
Пресса

СМИ: Эрфан Солтани убит в тюрьме КСИР. CNN опровергает это сообщение

Иран
время публикации: 18 января 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 18:33
СМИ: Эрфан Солтани убит в тюрьме – бойцы КСИР забили его до смерти
AP Photo/Amr Nabil

Правозащитные организации и некоторые международные и израильские СМИ сообщили в воскресенье, 18 января, что 26-летний иранец Эрфан Солтани, который ранее был приговорен к смертной казни за участие в антиправительственных протестах, погиб, находясь под стражей в тюрьме КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

Как сообщает i24News, иранские власти не публиковали официального заявления, описывающего обстоятельства смерти Солтани. Известно, что он содержался в тюрьме "Карадж", расположенной к западу от Тегерана.

По сообщению правозащитных организаций, Эрфана Солтани до смерти забили в тюрьме. Правозащитники призывают к независимому расследованию этого случая. Отметим, что Эрфан Солтани, который, по словам его близких, не участвовал в антиправительственных выступлениях, хотя и критиковал иранский режим, стал одним из символов последних протестов.

CNN вскоре опровергла утверждения о смерти Эрфана Солтани в тюрьме: его родственники, по информации агентства, встретились с ним в тюрьме в воскресенье, и он был здоров и находился в хорошем состоянии.

После того, как появились сообщения о смертном приговоре в отношении Солтани, президент Ирана Дональд Трамп призвал иранский режим прекратить казни и убийства протестующих, угрожая в противном случае военными действиями против Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что казней не будет – но не подтверждал, что изменение решения связано с международным давлением.

