Bloomberg: Пентагон подготовил базовый план системы ПРО "Золотой купол"

Министерство войны США (Пентагон) объявило, что генерал Космических сил Майкл Гетлейн получил базовый план ("blueprint") общенациональной системы ПРО "Золотой купол" (Golden Dome), пишет Bloomberg.

Документ передан на внутриведомственное рассмотрение.

"Никаких дополнительных сведений о масштабе и цене нет – из соображений оперативной безопасности", – заявили в Пентагоне.

Ранее президент Дональд Трамп оценивал стоимость Golden Dome в $175 млрд и обещал ввести систему в строй к концу своей каденции.

Однако бюджетное управление Конгресса предупреждало: одна только сеть космических перехватчиков может потребовать финансирования в размере до $542 млрд за 20 лет.